E’ morto al 89 anni Mario Tari, l’imprenditore conosciuto a Latina per i suoi negozi di motociclette.

Con i fratelli e la famiglia sono stati e sono ancora punto di riferimento per il mondo delle due ruote. In strada e in negozio erano esposte quelle che facevano sognare, ogni giorno, tantissimi adolescenti e ragazzi, ma non solo.

Se n’è andato domenica scorsa, a casa, con lui c’erano la moglie e i suoi tre figli. I funerali sono fissati per oggi alle 10 presso la chiesa di San Marco, a Latina.