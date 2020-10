Lutto a Latina, è morto l’ex segretario di Rifondazione comunista Gianni D’Achille

E’ morto questa mattina il padre del consigliere comunale e presidente della commissione Cultura del Comune di Latina, Fabio D’Achille: Gianni. Un post conciso per avvisare tutti gli amici e i conoscenti su Facebook: “Babbo mio non c’è più 🖤 che la terra gli sia lieve…” e tantissimi i commenti di condoglianze di una comunità che non vuole lasciarlo solo in questo momento di dolore.

Giovanni D’Achille è stato un grande attivista politico negli anni ’80 e ’90 per la sinistra pontina. E’ stato segretario di democrazia proletaria negli anni ’80, negli anni ’90 di Rifondazione comunista. Impiegato amministrativo nell’Aeronautica militare, in pensione.

Le sue attività politiche e di attivismo hanno spaziato dalla lotta al nucleare, per l’acqua pubblica. Si è impegnato per l’apertura di biblioteche di quartiere a Latina; ha organizzato cineforum nelle scuole e nei quartieri con l’Associazione Gmcm (gruppo intervento sui mezzi di comunicazione di massa) citato anche nell’omonimo docufilm su Latina a cura di Gaye Wilkinson.

I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa di San Luca, dove saranno rispettate tutte le norme anti-Covid.