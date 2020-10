Coronavirus, 25 nuovi positivi: si sfonda quota 1600. Da domani a Gaeta attivo il nuovo drive in

Ci sono altri 25 nuovi positivi, rispetto alla giornata di ieri, in provincia di Latina e sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (5), di Cisterna di Latina (2), di Cori (1), di Gaeta (2), di Latina (7), di Pontinia (2), di Sermoneta (1), di Sonnino (1) e di Terracina (4).

Si sfonda così quota 1600 da inizio emergenza: sono 1602 i casi totali, di cui 880 attualmente positivi (774 quelli trattati a domicilio); 40 i deceduti e 682 i guariti.

Da domani parte il drive in anche a Gaeta che servirà la città e tutta l’area del Golfo: è il quarto permanente dopo quelli di Latina, Aprilia e Priverno, della provincia di Latina. Per la sola giornata di domani, lunedì 12 ottobre, sarà attivo dalle ore 14 alle ore 18, mentre da martedì 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 15 dal lunedì al sabato; si trova presso l’ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro, Via Salita Cappuccini.