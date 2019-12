Lutto a Terracina per la morte di Pasqualino Del Duca

Terracina piange Pasqualino Del Duca. Per anni gestore del bar Trieste, se ne è andato all’età di 62 anni. In tanti lo ricordano con in mano la telecamera di Lazio Tv. A dare la triste notizia, questa mattina, è stato Gianfranco Sciscione, imprenditore televisivo e presidente del Consiglio comunale di Terracina: “Da pochi minuti Pasqualino Del Duca, mio cugino, è tornato alla casa del Padre”, ha scritto in un post. In pochi minuti, numerosi i messaggi di cordoglio lasciati su Fb. In tanti lo ricordano persona cortese e con il sorriso. Addolorato “Jolly Barone”, autore delle foto che pubblichiamo in questo spazio.

I funerali si terranno domani, 27 dicembre, alle 15 presso la chiesa del Santissimo Salvatore.

