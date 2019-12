Terracina, tutto di Santo Stefano per aiutare il canile. Evento ok

Tuffo di Santo Stefano a Terracina per aiutare il canile comunale. Costume da bagno e cappello da Babbo Natale questa mattina in spiaggia, all’ombra di Pisco Montano, per sfidare il freddo, ma non troppo grazie al sole che da ieri mitiga al temperatura.

In tanti hanno accettato la sfida lanciata dal gruppo Facebook “Sei di Terracina se…”, in collaborazione con OrizzonteShop. Il tuffo collettivo ha consentito la raccolta di mille euro. La cifra, la più alta registrata da quando si svolge questo evento, qualche anno, è stata apposta su un simbolico assegno intestato al canile.

Oltre ai coraggiosi che si sono buttati in acqua, l’evento ha portato moltissima gente in spiaggia. Presenti anche il sindaco Roberta Tintari e l’eurodeputato Nicola Procaccini a cui non è mancato il coraggio di provare il brivido.

Le foto dell’evento pubblicate su Facebook

