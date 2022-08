Lutto nel mondo della politica, muore a Minturno Romolo Del Balzo

E’ scomparso prematuramente all’età di 66 anni Romolo Del Balzo, medico, dirigente dell’ASL di Latina ed ex consigliere regionale lascia la moglie e i suoi due figli. Per circa 30anni è stato protagonista della vita politica di Minturno, Latina e della Regione, solo ultimamente era tornato in attività sostenendo la candidatura di Massimo Moni a sindaco alle scorse elezioni amministrative, approdando nuovamente in consiglio comunale.

Tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello del sindaco di Minturno e presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che sul suo profilo Facebook scrive:

“E’ venuto a mancare Romolo del Balzo. Negli ultimi 30 anni protagonista della vita politica comunale, provinciale e regionale. Minturno piange uno dei suoi figli più illustri. Vola via un pezzo importante della nostra storia. Tanti di noi perdono un amico. Che la terra ti sia lieve Romolo”.”

I funerali si svolgeranno nella giornata di domani alle ore 17 presso la chiesa di Piazza Portanova.