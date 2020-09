Lutto nel mondo della radio, è morto Gianfranco Patrizi: oggi i funerali

Gianfranco Patrizi si è spento ieri, all’ospedale Goretti, dove era ricoverato per una feroce malattia. Tecnico del gruppo radiofonico Mondo Radio che gestisce Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, viene ricordato per la sua meticolosità, professionalità e per la sua grande discrezione. Aveva lavorato anche per tanto tempo con la Rai.

In tantissimi in queste ore hanno lasciato un messaggio su Facebook per ricordarlo e stemperare per quanto possibile il dolore. Il post che forse tutto riassume è quello di un altro tecnico: “Oggi è venuto a mancare un amico, se n’è andato uno con il cuore d’oro. Era il burbero più meraviglioso che abbia conosciuto. Addio Ginfranco Patrizi!”

I funerali si svolgeranno oggi alle 15:30 nella chiesa del Sacro Cuore a Latina.