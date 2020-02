Mafie, Potere al popolo: “Soddisfatti del lavoro sindaca di Formia”

Un nuovo messaggio di solidarietà al sindaco Paola Villa arriva dal movimento “Potere al popolo” Latina e provincia. Il primo cittadino è stato querelato per aver fatto i nomi delle famiglie che sul territorio sarebbero in grado di inquinarne l’economia. Uno di quegli imprenditori però l’ha denunciata per diffamazione.

“Anche noi di potere al popolo Latina e provincia – hanno spiegato – vogliamo esprimere la nostra più sentita solidarietà alla sindaca di Formia Paola Villa, per la denuncia di diffamazione ricevuta dai legali della famiglia Ascione.

Riteniamo sottovalutato da parte delle autorità il problema della criminalità organizzata nel Sud pontino, la tendenza è quella di minimizzare, di mischiare le acque, di rendere difficilmente riconoscibili le informazioni vere dalle chiacchiere. Sappiamo benissimo che nel nostro territorio sono residenti parecchie temibili famiglie malavitose, provenienti dalla Campania, sappiamo benissimo le commistioni malavitose, che avvengono nel Sud pontino e non solo ma in tutta la provincia e, senza dilungarci poiché non è questa la sede, sappiamo benissimo che le nostre sono considerate zone lavatrici e di dimora.

Siamo molto soddisfatti del lavoro che la sindaca sta facendo in quanto è l’unica che sta sollevando delle questioni, ponendo degli interrogativi e segnalando la pericolosità del problema, a differenza di altre forze politiche, che stanno facendo come le tre scimmie: non vedo, non sento, non parlo”.

