Maga Circe da record, trenta giorni al via

Mancano solo 30 giorni alla tanto attesa Maratona Maga Circe e l’entusiasmo è palpabile! Il 2 febbraio 2025 San Felice Circeo e Sabaudia accoglieranno il Campionato Italiano Individuale Assoluto e Master di Maratona e quest’anno, Maga Circe da record: più del 30% di iscritti rispetto al dato dello scorso anno nello stesso periodo, un chiaro segno dell’attrattiva crescente di questa manifestazione che unisce sport, natura e cultura.

Si inizia l’anno con tanti buoni propositi in vista della gara giunta alla sua quinta edizione e patrocinata da Sport e Salute, Coni, Regione Lazio, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fidal, Comune di San Felice Circeo, Comune di Sabaudia, Provincia di Latina, Parco Nazionale Del Circeo, Opes ed inserita nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar.

Gli organizzatori stanno monitorando attentamente le iscrizioni, e ci avviciniamo rapidamente al raggiungimento del numero massimo di pettorali disponibili con il pacco gara. Ogni anno, la Maratona Maga Circe si distingue per l’accuratezza nella preparazione e nell’accoglienza dei partecipanti, e quest’anno non sarà da meno. Chiunque desideri vivere un’esperienza unica, immersa nei suggestivi paesaggi che offre il territorio, non dovrebbe perdere l’occasione di iscriversi alla conquista del tricolore. Con il conto alla rovescia ormai avviato, è tempo di prepararsi a correre e vivere la magia di questa maratona e non lasciarsi sfuggire l’opportunità di essere parte di un evento che promette di essere indimenticabile e che sta richiamando atleti da tutta Italia e anche tantissimi dall’estero. Preparativi ed allenamenti sono in pieno svolgimento e l’atmosfera si fa sempre più elettrica in vista dell’evento. Tra i nomi dei tanti partecipanti che hanno scelto la Maratona Maga Circe, spiccano i nomi di atleti di assoluto livello come il campione del mondo Re Giorgio Calcaterra, presente sin dalla primissima edizione, Giacomo Esposito campione italiano uscente, Daniele Meucci, campione plurimedagliato che ha rappresentato l’Italia alle olimpiadi e mondiali, farà il suo esordio come testimonial al campionato italiano e ci omaggerà della sua presenza in gara, Giovanni Grano da poco rientrato da un periodo negli Stati Uniti e molti altri. Per le donne possiamo menzionare tra le top runners i nomi di Alessia Tuccitto campionessa italiana uscente e Federica Moroni testimonial Joma.

“Ad un mese dall’evento siamo molto soddisfatti dalle tante iscrizioni pervenute che vanno verso il raggiungimento dei numeri massimi – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio – Vogliamo ringraziare coloro che, affiancandosi alla gara ci supportano nell’organizzazione, in particolare Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate, Oasi di Kufra ed Hotel Centrale, Icar Auto Evo, Cantina Villa Gianna, Ethic Sport, Martau, Cosmari, Pensieri e Parole, Mammut, Liteotech, Stema Fiosiolab, Baratta, Plastic Free, oltre che lo sponsor tecnico Joma ed i media partner Corriere dello Sport ed il Gruppo Mondo Radio. Tengo a ribadire che stiamo offrendo la possibilità di prendere parte alla gara ad uno dei prezzi più bassi dello stivale – aggiunge Fioriello – mantenendo il costo di iscrizione richiesto dalla federazione per il campionato italiano a 20€ per tutti gli iscritti alla 42.195 km, fino a chiusura delle iscrizioni. Grazie alla fiducia del consiglio federale Fidal che ci ha scelti nuovamente come sede ospitante del campionato italiano, alle amministrazioni comunali di San Felice Circeo e Sabaudia e grazie ai direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, pronti a dare il massimo per la riuscita della gara. Vi aspettiamo – conclude Fioriello – dal 31 gennaio presso il nostro Expo”.

C’è ancora tempo per iscriversi su Endu ad una delle tre distanze: 42.195 km, 28 km e 10 km, oltre che la passeggiata gratuita per le famiglie. Il percorso mozzafiato è tanto apprezzato dai runners e si distingue dalla partenza e arrivo in due differenti località: lo start dal porto di San Felice Circeo, per poi proseguire sul lungomare, costeggiando le dune patrimonio Unesco, Torre Paola e le lingue di entroterra, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia.

Per tutti i partecipanti la maglia ufficiale marchiata Joma e la medaglia finisher, oltre che innumerevoli servizi gratuiti come il servizio foto, navette che trasportano dalla stazione dei treni al luogo di ritrovo e bus che portano gratuitamente allo start presso il porto di San Felice Circeo, servizio pacer, family walk, baby parking, servizio Booking, deposito bagagli, servizio docce, parcheggio a Sabaudia, un expo di 600mq. I podisti che giungono nelle terre di gara troveranno oltretutto numerose attività collaterali sotto il profilo sportivo e culturale, che coinvolgono il podista a insieme alla sua famiglia o amici.