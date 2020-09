Malore per una donna in gita a Ponza, la Guardia costiera scopre noleggiatore abusivo

Una donna in gita a Ponza ha un malore in barca. La Guardia costiera interviene e scopre un noleggiatore abusivo.

E’ accaduto domenica sera, nelle acque davanti San Felice Circeo. I militari di Terracina sono intervenuti per prestare soccorso a circa 7 miglia dalla costa, a una donna colta da malore a bordo di un natante da diporto, partito poco prima da Ponza e diretta al Circeo dopo aver effettuato una breve gita.

Raggiunta l’imbarcazione, i militari hanno provveduto al trasbordo della donna nonostante il mare grosso che rendeva le operazioni particolarmente difficoltose. Dopo aver messo in sicurezza le persone presenti bordo, i militari, nel corso degli accertamenti, hanno scoperto che il natante soccorso era uno dei noleggiatori abusivi che durante il periodo estivo organizzano, senza titoli e senza le previste autorizzazioni, gite giornaliere presso le isole pontine, facendo pagare ignari malcapitati per un giro turistico tutt’altro che in sicurezza.

Il noleggiatore è stato sanzionato per oltre 3mila euro.