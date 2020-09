Era ancora acceso ieri sera l’incendio boschivo a Sezze, località Antignana, scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica 13 settembre.

Immediatamente erano intervenuti fino al tramonto, un canadair ed un elicottero regionale senza però portare a termine la missione per via del buio ormai sopraggiunto. Ieri mattina e durante tutta la giornata, si sono alzati di nuovo in volo i mezzi della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco con due canadair e due elicotteri antincendio Regionali, riprendevano le operazioni di spegnimento dell’area percorsa dalle fiamme, circa 18 ettari di vegetazione.

Le operazioni sono state coordinate via terra e supportate da una squadra dei vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile.