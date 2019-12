Maltempo a Latina, gravissimo al Goretti un motociclista colpito da un ramo

Tre feriti anche a Latina a causa dei danni provocati dal maltempo, uno è gravissimo al Goretti. Si tratta di un uomo che questa mattina all’alba, transitando a Borgo Santa Marina in sella ad uno scooter, è stato colpito da un ramo di un albero staccatosi dalla chioma. Il tronco gli ha sfondato il casco ferendolo alla testa. L’uomo è stato trasportato in ospedale a mezzo ambulanza e sottoposto a intervento chirurgico.

E’ andata meglio a due agenti della Polizia locale colpiti da un cartellone pubblicitario volato via per il forte vento. Per loro ferite da codice giallo.

In città, sempre a latina, diversi gli alberi caduti. Segnalazioni in via Pionieri della Bonifica e al piazzale delle poste centrali, in via Oslavia.

Colpita anche l’auto di una pattuglia di guardie giurate nella zona di Latina Scalo.

