Latina, auto schiacciate da un pino caduto a causa del maltempo

Auto schiacciate da un pino caduto nelle ultime ore in via Pionieri della Bonifica a Latina. Il maltempo sta devastando l’intera provincia pontina da ieri. Questa mattina è stato chiuso un tratto dell’Appia a Cisterna per la caduta di sei alberi. Disagi anche a Sabaudia e nel Sud Pontino. Ieri sera a Terracina chiuso un altro tratto dell’Appia per allagamento.

A Latina nella notte alberi si sono abbattuti anche sull’Acciarella nei pressi di Borgo Santa Marina dove si è registrato anche un breve black out elettrico, un problema ricorrente in questa zona ogni qual volta le condizioni meteo non sono delle migliori.

