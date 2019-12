Una decina di ettari di serre agricole spianate dal vento a Borgo San Donato. Difficile valutare in queste ore i danni all’agricoltura portati sul territorio pontino con l’ondata di maltempo in corso. Ma le prime immagini non lasciano ben sperare. Le foto delle serre distrutte pubblicate in questo spazio sono soltanto alcune di quelle danneggiate in località San Donato, nel territorio di Sabaudia, al confine con Pontinia e Latina. Anche tra Sabaudia e San Felice Circeo, località Molella, risultano devastate alcune serre agricole.

A Lenola un intero quartiere è risultato inondato dall’acqua piovana. Ieri sera l’acqua esondata dai corsi d’acqua ha comportato la chiusura dell’Appia nel territorio di Terracina. E il maltempo non sembra cessare.

