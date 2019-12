Circeo, il vento abbatte gli alberi. Il sindaco: non vi muovete da casa

Altra giornata di super lavoro per i volontari del gruppo comunale di Protezione civile di San Felice Circeo, già da ieri fortemente impegnati per l’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia.

Anche questa mattina il gruppo, presieduto da Alessandro Cerasoli, si è messo al lavoro per rimuovere alberi caduti su diverse strade. Effettuati effettuati in via dei Caprioli, via Monte Circeo e via del Pigneto.

Il sindaco Giuseppe Schiboni, stante il preallarme per vento forte, invita tutti i cittadini a limitare gli spostamenti nella giornata odierna domenica 22 dicembre.

Le foto di seguito sono state scattate questa mattina in via del Pigneto

