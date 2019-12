Caduti come birilli numerosi alberi a San Felice Circeo, in conseguenza del maltempo di oggi. Le zone più colpite sono state via Molella, nel tratto tra via Litoranea e il semaforo di via Monte Circeo, via Africa Orientale, il cimitero di Borgo Montenero e il cimitero del centro storico.

Al lavoro per diverse ore i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, presieduto da Alessandro Cerasoli, che da alcune settimane hanno una sede operativa in via Risaliti.

1 di 6

Maltempo, a Molella alberi caduti su strada e pista ciclabile

Latina, cadono i pini sulla Litoranea e piovono polemiche

LE VOSTRE OPINIONI

commenti