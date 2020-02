A causa del maltempo in arrivo sulla provincia di Latina e in particolare per il forte vento, sono previste soppressioni delle corse Laziomar con le isole pontine.

Nello specifico, la corsa Ponza – Formia delle 14.30 di oggi, non verrà effettuate. Per lo stesso motivo non sono partite neanche le corsa Ponza – Formia delle 8 e delle 9 di questa mattina.

Disagi anche ieri per i viaggiatori, per la partenza anticipata della corsa Ponza – Formia delle 14.30 alle 12.30, sempre a causa del forte vento.

