Maltratta la madre: 31enne di Latina arrestato

Un uomo di 31 anni di Latina è stato arrestato dalla Squadra Mobile su disposizione del giudice per le indagini preliminari, Laura Morselli. L’indagato è accusato di maltrattamenti nei confronti della madre 62enne, costretta a vivere in uno stato di soggezione a causa di minacce di morte e vessazioni continue.

La donna, esasperata, si è presentata in Questura per denunciare il figlio, che soffre di disturbi psichiatrici ed è in cura presso il dipartimento di salute mentale. Negli ultimi mesi, il suo comportamento è diventato sempre più violento, culminando in episodi di aggressività non solo verso la madre, ma anche nei confronti dei medici che lo seguivano.

La situazione è precipitata quando il 31enne, tornato a vivere con la madre dopo un periodo trascorso fuori casa, ha iniziato a minacciarla di morte, manifestando anche intenti autolesionistici. La donna, profondamente spaventata e costretta a modificare il proprio stile di vita, ha deciso di rivolgersi alle autorità.

La Squadra Mobile, guidata dal vice questore Guglielmo Battisti, ha confermato lo stato di soggezione vissuto dalla madre attraverso attività investigative che hanno evidenziato la pericolosità dell’uomo. Il sostituto procuratore Marina Marra, titolare dell’inchiesta, ha ottenuto dal giudice l’applicazione della custodia cautelare in carcere, eseguita nel pomeriggio di ieri.

La vicenda mette in luce un caso di drammatica fragilità familiare e personale, con l’intervento delle forze dell’ordine necessario per garantire la sicurezza della vittima.