Manovre di soccorso, al Circeo le lezioni della Cri per la Protezione civile

La Croce Rossa Italiana – provincia di Latina – ha tenuto questa mattina a San Felice Circeo un corso per i volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

Sotto il coordinamento della dottoressa Carla Scacchetti, le elezioni per 12 volontari si sono tenute nella sede di via Risaliti ed hanno riguardato l’uso del defibrillatore e le prime manovre in caso di necessità nonché di primo soccorso a bambini in età pediatrica. Il corso full D e un ulteriore professionalizzazione dei volontari di San Felice Circeo del gruppo comunale e con la formazione di oggi saranno in tutto 22 i volontari che avranno la relativa qualifica di intervento di soccorso con l’uso del defibrillatore.

“Il corso di oggi – spiegano il sindaco Giuseppe Schiboni e l’assessore alla Protezione Civile Marco Di Prospero – si inserisce in una serie di attività formative che serviranno a rendere il gruppo comunale pronto ad intervenire in diverse aree del territorio. La collaborazione con la croce rossa italiana attraverso anche la sede comunale di San Felice Circeo servirà a rafforzare il concetto di sicurezza che stiamo perseguendo da tempo e che ha già dato le sue positive ricadute l’estate scorsa”.

1 di 5

LE VOSTRE OPINIONI

commenti