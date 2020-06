Manutenzione strade, al via i lavori sulla Cisterna – Cori

Sono partiti i lavori di Astral sui tratti più danneggiati del “tronco 1C” della Velletri Anzio, (Cori – Cisterna), a cui seguirà la manutenzione straordinaria della viabilità interna nella frazione di Giulianello. L’intervento va a completare l’opera di sistemazione delle principali via d’accesso al paese avviata quest’anno.

Ad inizio 2020 Astral è partita con la ricostituzione del lato nord della Velletri Anzio (Giulianello) e oggi arriva a completare il “tronco 1A e 1B” fino a Cori. Nello stesso periodo, il Comune di Cori e la Provincia di Latina sono intervenuti anche sulla strada comunale Fontana del Prato, altamente ammalorata.

Nel mese di aprile la Provincia di Latina è intervenuta su circa 3 km dissestati della SP Le Pastine e via San Rocco, e poco prima Acqualatina era intervenuta su un primo tratto di circa 500 m della SP Via della Stazione per un intervento di ripristino.

“Possiamo dire che quasi tutte le strade che portano sul nostro territorio da e verso comuni limitrofi, si trovano in un buono stato e in sicurezza – ha detto il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità Ennio Afilani – abbiamo più volte rappresentato ai vari Enti sovracomunali i disagi di viabilità che la nostra comunità si trovava ad affrontare, ottenendo a nostro avviso un ottimo risultato. Grazie ancora all’ufficio Viabilità della Provincia di Latina e ad Astral che hanno preso in seria considerazione le nostre istanze, intervenendo su strade di propria competenza, ricadenti sul territorio comunale di Cori”.