Marchio Riviera d’Ulisse, chiarimenti sulla registrazione

In merito alla questione della registrazione del marchio Riviera d’Ulisse e le polemiche che ne sono derivate da due anni a questa parte, riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Martina Lana, account manager de La Riviera d’Ulisse – Ente Turistico di Terzo Settore.

“Cooperiamo Insieme Cooperativa Sociale nel 2019 ha acquisito la titolarità del logotipo storico La Riviera d’Ulisse con il provvedimento del MISE UIBM del 16 aprile 2019 n.302018000030220 e quindi non c’è nessun giallo né mistero

Oggi, La Riviera d’Ulisse non è più un’azienda pubblica ma ha assunto la forma di Ente di Terzo Settore (primo ente in Italia ad aver assunto tale veste giuridica) per lo svolgimento delle stesse attività già svolte dall’ APT e dal 2020 è aderente a Unionturismo (Associazione Nazionale delle Aziende e degli Enti Pubblici e Privati di promozione ed accoglienza turistica), in continuità con la partecipazione precedente dell’APT della Provincia di Latina.

Rispetto al semplice deposito dell’APT la forma di Ente di Terzo Settore ha consentito di ottenere la registrazione del marchio in modo che sia utilizzabile dalle imprese turistiche nelle loro attività di commercializzazione e promozione.

La Riviera d’Ulisse, già logotipo della Regione Lazio, è oggi un marchio di terza parte per l’accreditamento e la classificazione delle imprese turistiche sulla base dei regolamenti regionali di cui alla L.R.Lazio n.13 del 2007 e della normativa UNI EN ISO IEC 17030/2021. Il marchio oggi è gestito in forma privatistica senza scopo di lucro e mantiene la stessa funzione pubblica di accreditamento e classificazione delle imprese turistiche, al fine di aumentare la fiducia nel mercato e favorire una migliore accoglienza dei turisti attraverso il coinvolgimento e partecipazione civica. Tale attività oggi non può essere più svolta da enti pubblici, aziende pubbliche o con socio maggioritario pubblico perché ciò costituirebbe un aiuto di Stato in contrasto con i trattati istitutivi dell’UE. Le modalità di utilizzo del marchio da parte delle imprese turistiche ed enti pubblici e privati sono riportate nel Regolamento e manuale d’uso del marchio La Riviera d’Ulisse disponibile nella pagina web www.larivieradulisse.eu . Per essere accreditati alla Riviera d’Ulisse basta compilare la domanda di adesione presente sul sito www.larivieradulisse.eu e versare la propria quota sociale annua in base alla categoria di appartenenza. Per gli enti pubblici, le professioni turistiche (guida, accompagnatore, interprete turistico), le associazioni turistiche, l’accreditamento è gratuito. Inoltre è disponibile per gli utenti e gli operatori l’app ufficiale La Riviera d’Ulisse ( http://latinaturismo.mobapp.at ), scaricabile su tutte le piattaforme mobile, con le informazioni utili sulla destinazione e le funzioni per gli operatori. La Riviera d’Ulisse – Ente Turistico di Terzo Settore è stato presente con proprio stand alla BMT 2021 di Napoli dove il progetto è stato presentato ufficialmente e ha partecipato alle altre principali fiere di settore insieme alla Regione Lazio (BMT Napoli 2022; BIT Milano 2022, Roma Travel Show 2022).

Dal 2008 al 2019 il servizio IAT pur svolgendo una funzione pubblica, per conto dell’APT prima e della Regione Lazio poi, non ha ricevuto alcun contributo pubblico e senza che tali enti comodatari provvedessero alla riconsegna dei locali al Comune di Latina lasciando gli operatori in balia degli eventi. Pertanto da agosto 2019 la città di Latina non dispone più di un servizio IAT e nessuno è preposto all’accoglienza turistica nel capoluogo”.