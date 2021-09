Marco Passera, è il nuovo capitano della Benacquista

Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, la preparazione prosegue di pari passo con gli impegni ufficiali dettati dalla Supercoppa 2021 di Serie A2. Gli uomini di coach Gramenzi oltre a portare avanti le sessioni di allenamento sono, infatti, attesi dalla seconda gara della fase di qualificazione della Supercoppa, in programma nella serata di mercoledì 15 settembre, con palla a due alle ore 18:30 sul parquet del PalaBianchini. Nel roster della compagine campana, ci sono due volti noti nell’ambiente pontino: Valerio Cucci e soprattutto Davide Raucci, ex Capitano della Benacquista, di cui ha vestito la maglia nelle ultime due stagioni.

Ed è proprio rimanendo in tema di leadership, che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia che il nuovo Capitano della squadranerazzurra è il playmaker Marco Passera, atleta dall’indiscussa esperienza e attualmente alla sua seconda stagione consecutiva nel club pontino, dopo la precedente esperienza nel 2017: «Sono molto felice di essere rimasto a Latina, perché mi trovo benissimo qui, ma soprattutto di essermi guadagnato la fiducia della società e di tutto lo staff ancora per la prossima stagione – dichiara il giocatore della Benacquista – Sono, inoltre, contento che siano rimasti anche altri due ragazzi con cui ho condiviso la scorsa stagione (Fall e Mouaha, ndr), perché significa partire da una buona base con tre persone che si conoscono già, che sanno come lavora Franco (Coach Gramenzi, ndr) che conoscono l’ambiente, ed è positivo per tanti motivi»