Mare d’inverno a Fondi, appuntamento con Fare Verde a Capratica

Il “Mare d’inverno” a Fondi è a Capratica. I volontari della sezione fondana di Fare Verde danno appuntamento per domenica prossima, 26 gennaio, dalle 10 alle 13. Ai partecipanti sarà consegnato tutto l’occorrente. L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti prodotti, di riciclarli e recuperarli il più possibile.

La manifestazione “Il Mare d’Inverno”, patrocinata della Commissione Europea – Rappresentanza per l’Italia, la Camera dei Deputati, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Guardia Costiera, con il sostegno della “Casa della Cultura”., giunge quest’anno alla XXIX edizione. I Volontari di “Fare Verde” saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti, cittadini ed Amministrazioni comunali, che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. Inoltre, “Fare Verde” continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le coste e il pericolo per il mare dovuto all’inquinamento da plastica, materiale di cui possiamo fare a meno.

“Come denunciamo da oltre 25 anni – affermano i volontari di Fondi – , da un punto di vista ecologico la plastica è il peggior materiale in circolazione: non è biodegradabile, è inquinante anche per la catena alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di diversi polimeri in circolazione”.