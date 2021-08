Mare Sabaudia, tre spiagge accessibili a persone con disabilità

Sono tre i tratti allestiti nel lungomare di Sabaudia che consentiranno l’accesso in spiaggia anche a persone con disabilità.

A renderlo noto è l’Amministrazione comunale anche per l’estate 2021 conferma la città di Sabaudia come meta turistica accogliente e inclusiva, rendendo fruibile la spiaggia a persone con disabilità, alla luce del servizio sperimentale attuato sin dal 2017 e migliorato nel tempo, grazie alle sinergie instaurate tra uffici comunali e utenti.

Tre in tutto i tratti di spiaggia accessibili, e dunque frequentabili indistintamente da tutta la popolazione, attivati dall’Amministrazione presso le discese n. A2, A7 e A16 con dotazione di apposita passerella per la discesa in spiaggia fino all’area antistante la riva e di job chair, necessaria per accedere e muoversi in acqua e di assistenza bagnanti.

Le aree sono inoltre contrassegnate da apposita cartellonistica, munite di bagno chimico per persone con disabilità e su strada c’è un posto auto per diversamente abili. Attivo anche il servizio navetta su richiesta al numero 392.9720153 che provvederà gratuitamente al trasporto della persona con disabilità dall’abitazione al mare e viceversa.

Le spiagge attrezzate sono fruibili a titolo gratuito tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 e resteranno attive con tutti i servizi fino al prossimo 15 settembre.

“Dalla sperimentazione del 2017, iniziata a poche settimane dal nostro insediamento, arriviamo al 2021 con un servizio ormai strutturato che prevede ben tre tratti di arenile accessibile anche a persone con disabilità. Nonostante i vincoli imposti in una zona a tutela integrale e la morfologia del paesaggio dunale con una pendenza non idonea a creare passerelle fruibili a tutti, siamo riusciti a garantire ad ogni cittadino e turista la possibilità di godere della bellezza del nostro mare e dei suoi paesaggi, di giornate assolate in un clima rilassato e piacevole, consapevoli di quanto la spiaggia sia un bene comune il cui diritto alla fruibilità va assicurato indistintamente ad ogni persona – commenta il consigliere delegato Francesca Marino – Tutto è migliorabile e si lavora ininterrottamente per perfezionare il servizio ma la strada intrapresa è quella giusta e soprattutto rispondente all’obiettivo generale di approdare ad una Sabaudia sempre più accogliente e inclusiva”.

Si ricorda che l’accesso in spiaggia a persone con disabilità è garantito in qualsiasi concessione demaniale, come previsto dalla normativa vigente. Su tutto il lungomare di Sabaudia è attivo anche il servizio di vigilanza e guardiania per la fruibilità e sicurezza delle spiagge libere in emergenza da covid-19. Nei tratti di arenile raggiungibili dalle discese A2, A4, A5, A7, A14, A16, A19, A31, A34, A35, A41 sono presenti gli assistenti alla balneazione.

Sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia, infine, resta attiva la sezione dedicata alla fruibilità del lungomare con indicazioni dettagliate relative alle discese al lido, consultabile direttamente dal proprio computer o da smartphone e raggiungibile dal seguente link: https://www.comune.sabaudia.lt.it/per-i-visitatori/mare/