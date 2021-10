Marrakesh Express, scoperto un giro di auto di lusso rubate e poi vendute all’estero

Auto di lusso rubate in Italia e vendute all’estero. La polizia ha arrestato 11 persone.

Le indagini della polizia hanno portato eseguito, 11 custodie cautelari in carcere per altrettanti componenti di un’ organizzazione criminale italo-francese. Ai membri dell’associazione criminale, hanno contestato i reati di furto e riciclaggio internazionale di veicoli oltre che alla ricettazione, all’ appropriazione indebita, alla truffa, al falso e all’estorsione. Gli arresti effettuati sono tutti tra Latina, Anzio, Lanuvio, Aprilia.

Per gli investigatori la banda era in grado di immettere nel mercato clandestino, italiano ed estero, decine di auto rubate al giorno, scadenzando con estrema precisione la sequenza di tutte le operazioni illecite necessarie per la nuova identità del veicolo. A capo dell’organizzazione c’era un cittadino italiano di origine marocchina attualmente ricercato, noto nell’ambiente anche per i suoi metodi intimidatori, che in Francia si era procurato una base logistica da utilizzare come punto di approdo dei veicoli che dovevano entrare nel mercato clandestino internazionale.