Matilde Celentano (FDI): “Che fine ha fatto il presidio della Capitaneria a Latina?”

La consigliera Matilde Celentano (FDI) ha presentato un’interrogazione. “Lbc inconcludente – dice la consigliera – che fine ha fatto il presidio di Guardia Costiera a Borgo Sabotino?”.

“Ad un anno dall’approvazione della mozione, presentata il 14 ottobre 2019 da Fratelli d’Italia, che chiedeva all’amministrazione di istituire un presidio di Capitaneria di Porto a Latina non è stato fatto nulla. Con l’aggravante che, a seguito della nostra iniziativa che ha ricevuto il consenso unanime del Consiglio comunale, dopo l’avvio di una corrispondenza tra il Comune di Latina e il Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto per l’istituzione di un presidio permanente e il relativo passaggio in commissione Bilancio, il 15 maggio 2020 la giunta del sindaco Damiano Coletta ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Latina e la Capitaneria di Porto, stabilendo la sede del comando presso la casa cantoniera di Borgo Sabotino. Stando a quanto appreso, tuttavia, nel corso dell’estate 2020 la Capitaneria di Porto non avrebbe mai preso possesso dei locali ad essa riservati. Ed è per questa ragione che ho depositato, all’attenzione del presidente del Consiglio comunale, un’interrogazione rivolta al sindaco e all’assessore competente, per sapere quali siano stati gli impedimenti che hanno ostacolato l’insediamento del presidio di Capitaneria di Porto a Latina e se l’amministrazione comunale intende intervenire per dare seguito agli atti approvati dagli organi comunali per istituire un presidio di Guardia Costiera a Latina”.