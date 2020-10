Coronavirus, da oggi lo Spallanzani è ospedale solo Covid

Da oggi lo Spallanzani sarà un ospedale solo Covid. L’Istituto Nazionale di Malattie Infettive accetterà quindi solo pazienti che hanno sviluppato la malattia causata dall’infezione da coronavirus.



“Questa disposizione, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale, è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l’emergenza SARS CoV-2” – ha spiegato la Regione Lazio.



Allo stato attuale (dato di oggi), lo Spallanzani ha 203 pazienti Covid ricoverati, di cui 25 in terapia intensiva.