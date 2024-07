Il Consiglio di Stato ha dato ragione a Lazio Innova Spa nel contenzioso contro Meccano Aeronautica Srl in liquidazione, ribaltando la precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio e sancendo la legittimità del recesso dalle convenzioni stipulate con l’azienda che aveva rilevato lo stabilimento ex Good Year.

Il verdetto, emesso dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, chiude una disputa legale iniziata nel 2019 e che affonda le sue radici agli inizi del nuovo millennio. La controversia riguardava la decisione di Lazio Innova (precedentemente conosciuta come Sviluppo Lazio Spa) di recedere dalle convenzioni con Meccano Aeronautica del 2003 e del 2006. Tale decisione era stata motivata dalla mancata richiesta di consenso per la cessione del ramo d’azienda e dalla presenza di dichiarazioni non veritiere sulle sovvenzioni.

Il TAR Lazio aveva inizialmente accolto il ricorso di Meccano Aeronautica, annullando l’atto di recesso di Sviluppo Lazio per violazioni procedurali. A questa decisione, Lazio Innova aveva presentato appello, sostenendo la correttezza del proprio operato. Al centro della disputa vi erano le convenzioni che prevedevano consistenti sovvenzioni per la riqualificazione del sito ex Good Year a Cisterna.