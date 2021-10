Mense negli ospedali in provincia, controlli e sanzioni dei NAS

I Carabinieri dei NAS del Centro Italia, negli ultimi giorni hanno svolto verifiche e accertamenti sulla ristorazione collettiva presso le mense delle strutture ospedaliere ricadenti nei rispettivi territori.

I controlli dei militari si sono concentrati sul rispetto dei requisiti igienico – sanitari e strutturali dei locali di preparazione dei pasti; sulla correttezza della gestione/conservazione degli alimenti e delle procedure di sicurezza alimentare, in relazione anche alla loro tracciabilità e agli aspetti connessi all’etichettatura; di legittimità dell’affidamento in gestione del servizio alla ditta erogatrice e la relativa rispondenza dei menù alla tipologia degli alimenti somministrati; sulla regolare posizione di impiego delle maestranze (possesso della documentazione attestante la frequenza di corsi specifici di formazione e idoneità dell’abbigliamento da lavoro previsto); previsti dalle misure di contenimento alla diffusione pandemica da covid-19.

In provincia di Latina controllate 6 strutture.

Sono state contestate 4 violazioni amministrative per non conformità strutturali nei locali cucina, locali lavaggio stoviglie, bagni e spogliatoi, per le quali è prevista la sola segnalazione alla Azienda USL competenti per l’adozione di prescrizioni finalizzate al ripristino delle condizioni igieniche, presso strutture sanitarie in Latina e Fondi.

Una violazione amministrativa per mancato rispetto delle procedure di autocontrollo (HACCP), per circa 2.000 euro di sanzione a carico di una struttura sanitaria ad Aprilia.