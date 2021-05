Mezza Maratona di Latina, la ripartenza del podismo tra città e mare

“Ripartiamo insieme” è stato il motivo conduttore della 19a edizione della Mezza Maratona di Latina, cui hanno preso parte 700 tra atleti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo.

Un segnale di una ripresa che passa attraverso lo sport, vissuto in sintonia con l’ambiente suggestivo offerto dal territorio, tra città e mare.

Punto di partenza e arrivo presso il Campo Coni di via Botticelli, luogo simbolo per l’atletica leggera e il podismo.

Organizzata dalla società In Corsa Libera, la 19a edizione della Mezza Maratona si è svolta con il patrocinio di Comune di Latina ed Opes inserita nel calendario nazionale come tappa bronze della Fidal.

Nella categoria maschile, come da pronostico, è stata una questione tra i due forti atleti ruandesi Siragi Rubayita (1:08:33) dell’Atletica Castello e Jean Baptiste Simukeka (1:08:34) arrivati al traguardo a distanza di un secondo l’uno dall’altro.

A contrastare lo strapotere degli africani, seppur distaccato di oltre un minuto (1:10:48) Gianfilippo Grillo della #Iloverun Athletic Terni.

La prima delle donne è stata Aurora Ermini (1:22:52) dell’ ACSI Italia Atletica, con quasi sei minuti in più rispetto ad Annalaura Bravetti della Polidistica Solidarietà, che ha chiuso in 1:28:04. Terza assoluta Francesca Maniaci della Caivano Runners, in 1:28.47.

Tra gli atleti di prestigio “Re” Giorgio Calcaterra, pluricampione del mondo nell’ultramaratona.

Partenza divisa in tre tranche, secondo il protocollo sanitario di contenimento della pandemia. Lo start è stato dato dal sindaco di Latina Damiano Coletta. L’emozione alla partenza della Mezza Maratona di oggi si leggeva sui volti di tutti – dichiara il primo cittadino – . Una giornata speciale che resterà nella nostra memoria. C’era una sensazione di rinascita, di una riappropriazione della normalità. Oggi ha vinto lo sport. Quello vero, basato sui principi della passione, della lealtà e del rispetto delle regole. Tutto si è svolto in condizioni di sicurezza e quindi dobbiamo dire grazie agli atleti per il senso di responsabilità dimostrato, alle forze dell’ordine e alle associazioni di protezione civile per aver garantito i presidi dinamici nelle strade e un grazie all’organizzazione In Corsa Libera coordinata da Davide Fioriello per l’attenzione e la cura nell’osservanza delle prescrizioni. Oggi abbiamo iniziato a rivedere la luce in fondo al tunnel e tutti sono vincitori. Si va avanti. In sicurezza e con responsabilità”. La Mezza Maratona di Latina è anche la prima iniziativa sportiva ufficiale del progetto Chetego, progetto nato dalla volontà di sviluppare competenze in grado di creare sviluppo per in nostro territorio, alla partenza presente anche l’Advisor Leonardo Valle. Il rispetto delle norme ha fatto si che tutto venisse svolto nel migliore dei modi e che la gara riuscisse in tutti i suoi aspetti, dalla gestione delle partenze, fino al deflusso in uscita. I 700 partenti si sono fronteggiati su un bellissimo percorso, rapido e prettamente pianeggiante, collega il centro della città con il lungomare di Latina e che ha permesso di ammirarne tutte le bellezze.

“Sono estasiato dalla riuscita della gara. La collaborazione di tutta la comunità del running ci ha dato la grande prova che si può ripartire nel rispetto delle regole – commenta Davide Fioriello presidente di In Corsa Libera -. Voglio ringraziare tutti a cominciare dal Sindaco di Latina Damiano Coletta che ha presenziato alla gara ed ha offerto tutto il suo sostegno per l’organizzazione della stessa. Ringrazio tutto il mio staff, i direttori tecnici Antonio Cipullo e Sergio Zonzin, i giudici, il personale coinvolto, il main sponsor Rocco Bimbo, Cantina Villa Gianna, Todis Via Giustiniano, Autoitalia Gruppo Eco Liri, Autoeuropa e Bianchi Assicurazioni. Ma soprattutto un grazie alle società ed i tanti runners accorsi al nostro evento. Siamo fieri -prosegue- di aver riportato a Latina una gara di questo calibro dopo il difficile periodo vissuto e siamo certi di poter continuare ad organizzare dei grandi eventi per il nostro territorio che risollevino il mondo dello sport. Se tutto è andato alla grande lo dobbiamo alla collaborazione che abbiamo avuto intorno a noi e al rispetto delle regole. Grazie a tutti.”