Migliori Maratone d’Italia, la Maga Circe al 13° posto

Roma, Milano, Firenze, Venezia, Padova, Torino, Pisa, Verona, Palermo, Ravenna, Napoli, Bologna…Maga Circe. La Maga Circe, Maratona che unisce le città di Sabaudia e San Felice Circeo, dopo solo quattro edizioni, si classifica al tredicesimo posto in Italia, nel Ranking delle Maratone Italiane di MarathonWorld.it, che mette in evidenza la valutazione qualitativa di tutte le 42.195km sul territorio nazionale.

La classifica, così come avviene in tutti i ranking sportivi, non viene azzerata ogni anno ma si auto-aggiorna prendendo in riferimento i dati dell’ultima edizione utile. Qualora la manifestazione non vada in scena scomparirà dal ranking.

Criteri

Ma come viene stilata la classifica? Si calcolano:

– La media temporale dei primi 10 arrivati della gara maschile

– La media temporale delle prime 10 arrivate della gara femminile

– Il numero di arrivati della gara

– Il numero di edizioni disputate

A questi quattro criteri viene assegnato un punteggio, che viene poi sommato e ricalcolato in base alla rispettiva percentuale di riferimento, con le due medie temporali che pesano per la percentuale più rilevante del punteggio finale. Il punteggio viene assegnato poi tramite un particolare algoritmo studiato proprio da MarathonWorld.it, con il quale vengono prese in esame 4 statistiche relative ad ogni manifestazione, che influiscono in modo diverso sul punteggio finale.

Soddisfazione e orgoglio per l’ASD In Corsa Libera, l’associazione che quasi cinque anni fa ha dato vita ad una splendida maratona come quella della Maga Circe, l’unica tra le prime a non essere collegata al nome di una città, soprattutto quelle grandi città che compaiono nelle prime 12 posizioni. È il miglior biglietto da visita a poco più di un mese dalla quinta edizione, che vale anche il Campionato Italiano Assoluto e Master.