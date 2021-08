Minaccia i condomini armato di coltello. In valigia ne aveva altri 17

Episodio di stalking in un condominio a Latina. Un uomo, armato di un grosso coltello, ha minacciato di morte un vicino di casa. Non era la prima volta, l’uomo in passato aveva anche minacciato una famiglia con un bambino piccolo. Il nucleo familiare era stato costretto a cambiare le proprie abitudini pur di non incontrarlo.

Alla vista della Volante, si è diretto contro gli agenti sempre impugnando il coltello, che ha nascosto dietro la schiena e che ha nascosto in una siepe. Il gesto non è sfuggito ai poliziotti che lo hanno arrestato per atti persecutori. Durante la perquisizione della sua auto, sono stati trovati e sequestrati anche un coltello a serramanico e una valigetta contenente altri 17 coltelli dalla punta acuminata.