Incendio alla Sep, il livello di diossine sotto il livello di guardia

Questa mattina, Arpa Lazio ha comunicato i risultati delle prime analisi sulla qualità dell’aria attorno alla Sep in seguito all’incendio. Solamente nella prima misurazione il valore relativo alle diossine è risultato lievemente superiore rispetto al valore di riferimento individuato dall’OMS per l’ambiente urbano, quantificato in 0,1-0,3 pg/m3. Nel caso di Sep, la prima campionatura ha dato il risultato di 0,336 pg/m3, mentre nella seconda campionatura il valore era pari a 0,049 pg/m3, quindi inferiore al valore di riferimento indicato dall’OMS.

Sono invece ancora in corso le analisi sui due campioni prelevati per quanto riguarda il benzo(a)pirene, composto per il quale è previsto un valore limite di 1 ng/m3.

«Fortunatamente i valori delle analisi non hanno indicato un quadro allarmante per quanto riguarda le emissioni di sostanze in aria in seguito all’incendio di domenica. Una volta ottenuti tutti i risultati, alla luce di quello che emergerà, – dichiara il sindaco Carlo Medici – adotteremo gli opportuni provvedimenti amministrativi modificando o revocando, laddove ce ne siano i presupposti, l’ordinanza emanata in via precauzionale nella giornata di lunedì. Con l’occasione, ringrazio nuovamente il Prefetto, i Vigili del Fuoco, i tecnici dell’Arpa e i Carabinieri per il lavoro svolto. Riponiamo piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura e auspichiamo che il prima possibile possa essere fatta luce sull’incendio che domenica sera ha colpito la Sep».