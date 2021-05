Minturno, concorsopoli Asl: richieste le dimissioni di Giuseppe Tomao

Il movimento civico Minturno Libera, ha presentato una formale richiesta di dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale di Minturno Giuseppe Tomao, a causa delle vicende che lo vedono implicato nella Concorsopoli della ASL di Latina.

“Il movimento non è intervenuto sino ad oggi per evitare che ciò potesse apparire una mera strumentalizzazione ai fini politici, e di certo si vuole fugare ogni forma di polemica che possa far immaginare che si tratti di un attacco personale nei confronti del dottor Tomao”.

Il movimento fa accenno nella richiesta ad un evento accaduto circa un mese fa, che vedeva protagonista il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini. Buschini rassegnò le dimissioni dall’incarico per garantire la trasparenza pur ribadendo la correttezza del proprio operato.

Inoltre fanno presente: “È opportuno evidenziare l’importanza che ricopre la figura del Presidente del Consiglio Comunale, il quale rappresenta il Consiglio stesso, lo convoca e lo presiede, tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni, assicura il regolare funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni. Rileggendo le intercettazioni telefoniche – concludono – pubblicate sui maggiori quotidiani locali e nazionali, pur ribadendo che si è colpevoli solo in caso di sentenza passata in giudicato, riteniamo opportuno e necessario richiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio”.