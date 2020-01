Rifiuti azienda agricola di Scauri abbandonati a Napoli, 58enne denunciato

I rifiuti di un’azienda agricola di Scauri abbandonati nella zona Est di Napoli: denunciato l’autista di un furgone, R.P., 58enne del capoluogo partenopeo.

Sarebbe stato proprio lui, pizzicato alla Polizia Locale di Napoli, a riferire della provenienza dei rifiuti.

E’ stato bloccato e denunciato dalla Polizia Locale in quanto ritenuto responsabile dello sversamento di una grande quantità di rifiut, pari a circa due tonnellate di rifiuti di imballaggi e di teli in plastica che provenivano da una serra.

Il fatto era stato registrato e riportato anche da alcuni organi di stampa, in via Galileo Ferraris, nella zona industriale della città, proprio di fronte all’ex manifattura tabacchi.

Personale del Reparto ambientale della Polizia locale assumendo informazioni fornite dai cittadini della zona e con l’ausilio anche delle telecamere di recente dotazione, dopo due giorni di ricerche ed appostamenti ha intercettato il furgone nello stesso quartiere mentre si apprestava a scaricare due lavatrici e decine di pedane in legno da imballaggio.

Il conducente che stava smaltendo rifiuti ha tentato di giustificare il gesto con gli agenti asserendo che da Scauri era venuto fino a Napoli per abbandonare i rifiuti di una azienda agricola, per evitare di provocare danni all’ambiente incendiandoli.

Non è risultata invece chiara la provenienza delle lavatrici fuori uso e delle pedane di cui si era tentato l’abbandono. Il furgone utilizzato per il trasporto, risultato privo di documenti, è stato sequestrato penalmente ed affidato alla ditta convenzionata ed il responsabile denunciato alla Autorità Giudiziaria per trasporto ed abbandono di rifiuti speciali.

