Minturno, Confconsumatori contro l’aumento dei parcheggi comunali

Il 9 dicembre 2021 la Giunta del Comune di Minturno ha deliberato l’aumento di tutti gli abbonamenti della sosta nel comune. Aumento questo recepito nel bilancio approvato al 30 di dicembre.

La Confconsumatori Latina e l’Associazione Pendolari Stazione Minturno-Scauri, recependo le proteste e sollecitazioni dei pendolari interessati, hanno formulato una richiesta di chiarimenti all’Amministrazione.

Il costo dell’abbonamento annuale ha subito i seguenti aumenti:

per i residenti passa da € 20 a € 40 (100% di aumento) per la prima auto; per i residenti dei “comuni limitrofi” da € 50 a € 100 (100% di aumento); per quello generico da € 100 a € 400 (300% di aumento).

Ebbene negli ultimi 12 mesi l’Arera dichiara che: “La bolletta elettrica e la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022) sarà di circa 823 euro, con una variazione del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021), corrispondente a un incremento di circa 334 euro/anno”.

Quindi un aumento di 334 euro in 365 giorni comporta un aumento giornaliero di 0,91 euro (91 centesimi). Alla luce di quanto successo, l’associazione Confconsumatori Latina richiede con urgenza un confronto democratico dove poter esprimere delle proprie opinioni e condividendo qualche consiglio.