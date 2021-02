Minturno, denunciati per rissa sei giovani di Gaeta

MINTURNO SCAURI – Ancora un caso di rissa tra giovani in provincia. Stavolta a finire nei guai sono sei ragazzi originari di Gaeta, tra i 19 ed i 20 anni, che per futili motivi si sono azzuffati in una piazza nel centro di Scauri il 14 febbraio scorso.

Alcuni di loro che si erano dileguati all’arrivo dei Carabinieri, sono stati rintracciati grazie alla disamina delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza.

I ragazzi sono stati denunciati a conclusione dell’attività investigativa svolta dai militari del comando della stazione dei Carabinieri di Scauri, finalizzata a prevenire e contrastare il dilagare del fenomeno sociale delle risse tra gruppi di giovani.