Minturno Musica Estate 2022, dopo due anni di stop torna la 16esima edizione

Mercoledì 31 agosto alle ore 21.00 in Piazza Portanova a Minturno prenderà vita, dopo due anni di stop, la 16esima edizione del Minturno Musica Estate 2022 inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di Minturno. L’evento è patrocinato dall’Associazione Fonografici Italiani (A.F.I.), dal Comune di Minturno, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno e da RTG Telegolfo.

Radio Italia anni 60 sarà la Radio Partner che seguirà in diretta l’intera serata con curiosità da dietro le quinte. Gold TV – Lazio TV seguirà l’evento con le telecamere del “Festival Italia in musica” in compagnia di Paola Delli Colli

La Direzione artistica di Minturno Musica Estate 2022 è curata dal Manager Pasquale Mammaro affiancato sul palcoscenico da Elena Ballerini, prossima concorrente della dodicesima edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1 e Ilenia de Sena, giornalista sportiva di Telelombardia e conduttrice di Business TV 24.

”Anche quest’anno ho scelto per Minturno Musica Estate 2022 grandi nomi del mondo della musica, della TV e dello spettacolo – dichiara Pasquale Mammaro, il manager lungimirante che negli ultimi Festival di Sanremo ha colpito nel segno con la proposta di grandi artisti come Il volo, Diodato, Orietta Berti e Rettore, e prosegue – e mi riservo di aggiungere ancora delle sorprese. Dopo un periodo di arresto generale, siamo ripartiti con entusiasmo, con la voglia di portare con lo spettacolo, momenti di spensieratezza, di festa e di condivisione”.

Tra i grandi artisti ospiti saliranno sul palco del Minturno Musica Estate 2022, Orietta Berti, Riccardo Fogli, la Little Tony Family, Davide De Marinis, le Deva, The Super 4 e Michele Zarrillo.

E ancora: la Bottega dell’Arte (che a Minturno ritorna dopo tanti anni celebrando la reunion del gruppo), Piero Mazzocchetti, Matteo Faustini, Paolo Vallesi, Lino Barbieri con la sua comicità e la poliedrica Emanuela Aureli con i suoi mille personaggi.

Come ogni anno, verranno svelate le sorprese che Pasquale Mammaro ha in serbo anche per la 16ma edizione: una rosa di grandi artisti verrà annunciata a ridosso del grande show.

In anteprima, Luca Guadagnini & Band, Marc e i The Fuzzy Dice.

Direttamente dal fortunato programma di Carlo Conti, The Band, andato in onda su Rai 1, i Gemini.

Il Premio speciale Minturno d’Autore 2022 sarà assegnato a Marco Rettani, produttore discografico, scrittore e paroliere, fondatore dell’etichetta Dischi dei Sognatori.

Riceveranno il Premio A.F.I anche Michele Zarrillo che festeggia i 40 anni di Una rosa blu e Riccardo Fogli che festeggia i 40 anni di Storie di tutti i giorni.

Il Premio speciale A.F.I. alla carriera sarà assegnato a Rettore, direttamente dal Presidente Sergio Cerruti.