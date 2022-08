Sermoneta, ristrutturazioni e messa in sicurezza in due plessi scolastici

Prosegue l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale di Sermoneta per quanto riguarda le scuole e la sicurezza degli studenti all’interno di esse. Per questo sono stati chiesti e ottenuti nuovi finanziamenti per l’adeguamento dei vari plessi alle stringenti normative nazionali di settore.

Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di adeguamento antincendio presso due scuole del territorio: al plesso della primaria di Sermoneta Scalo è a buon punto l’installazione del cosiddetto “gruppo antincendio”, composto da una vasca di raccolta e accumulo dell’acqua e un gruppo di pompaggio; Lavori in corso anche per la sostituzione dei controsoffitti. Per questi interventi l’amministrazione comunale ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione un finanziamento di 70 mila euro, di cui il 10 per cento a carico del bilancio comunale.

Stesso finanziamento anche per la scuola dell’infanzia e primaria del centro storico di Sermoneta, dove si sta procedendo con la sostituzione dei controsoffitti nelle varie classi e all’installazione del gruppo antincendio. Questi due interventi consentiranno ai plessi di ottenere il Certificato di prevenzione incendi, al pari degli altri plessi scolastici, una certificazione finora non necessaria in quanto gli iscritti alle due scuole erano inferiori alle cento unità.

Un lavoro importante, che sarà concluso in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico, che dimostra la centralità delle politiche di edilizia scolastica nell’azione amministrativa. Negli scorsi mesi sono state presentate dall’amministrazione numerose candidature per ottenere i fondi del Pnrr per il mondo della scuola.

Queste le parole del sindaco Giuseppina Giovannoli e del delegato alla pubblica istruzione Sonia Pecorilli:

“Per il plesso del centro storico è stato confermato il tempo pieno per tutte le classi, un servizio per il quale abbiamo speso energie perché la scuola del centro storico rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le nostre famiglie e un fondamentale presidio pubblico di cultura”.

Non solo. In vista dell’inizio delle lezioni il 12 settembre, l’amministrazione comunale di Sermoneta ha già affidato i servizi di disinfestazione e derattizzazione in tutti i plessi, la revisione degli impianti, la pulizia delle aree esterne e interne, oltre al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.