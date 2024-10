Minturno, salvati due pensionati tedeschi dall’annegamento

Un bagno fuori stagione ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una coppia di pensionati tedeschi a Marina di Minturno. I coniugi, ignorando le pericolose condizioni del mare e la forte corrente, hanno deciso di immergersi nonostante il periodo poco adatto per balneare. Ben presto, sono stati messi in difficoltà dalle onde e l’uomo ha iniziato a ingerire acqua.

Fortunatamente, i titolari del lido La Bussola, Adelio e Stefano Di Nora, insieme a due collaboratori, Renato Gjyli e Ugo Esposito, si trovavano sul posto per eseguire lavori di manutenzione. I quattro, notando la situazione critica, sono intervenuti rapidamente utilizzando un rullo e una tavola di salvataggio (baywatch) per portare i turisti in salvo. L’intervento si è rivelato provvidenziale, salvando la coppia dall’annegamento.

Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto, con il delegato di spiaggia Antonio Federico, per assicurarsi che tutto fosse sotto controllo. Questo episodio mette in luce l’importanza di rispettare le condizioni del mare e di evitare di fare il bagno in momenti non sicuri.