Mistero sulla morte di Erik D’Arienzo: domani l’autopsia

Si terrà domani pomeriggio l’autopsia sulla salma di Erik D’Arienzo, il 28enne trovato agonizzante sulla Pontina il 30 agosto scorso, e morto al Goretti dove era stato ricoverato.

Subito dopo i soccorsi la Procura della Repubblica di Latina aveva aperto un’inchiesta. Non è affatto chiaro, infatti, come il giovane si sia procurato le gravi ferite. I suoi amici avevano spiegato che era rimasto coinvolto in un incidente stradale, ma si era fatta strada tra gli investigatori l’ipotesi di un pestaggio.

Proprio per chiarire le cause della morte il pubblico ministero ha disposto l’esame autoptico e ha nominato per svolgerlo il medico legale Maria Cristina Setacci. Per il padre della vittima, Ermanno D’Arienzo – coinvolto in passato in alcune rapine e nello spaccio di droga sul territorio pontino – parteciperà anche la consulente Daniela Lucidi nominata dall’avvocato che assiste il genitore.