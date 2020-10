Mobilità sostenibile, in arrivo per Latina oltre 60mila euro

Fondi in arrivo per la mobilità sostenibile a Latina. Il Comune è stato ammesso a un finanziamento di 63.371 euro. Il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha infatti inserito Latina fra i 12 comuni che riceveranno fondi nell’ambito del Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS). A quella somma saranno aggiunti 20.000 euro in co-finanziamento, fondi già previsti in bilancio.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Dario Bellini – che sia stato riconosciuto il valore e l’utilità del progetto presentato dal Comune, grazie al quale la città avrà a disposizione nuove risorse per proseguire sulla strada della mobilità sostenibile. Il progetto grazie al quale il Ministero ci assegna i fondi in co-finanziamento sarà riadeguato vista l’emergenza Covid che stiamo vivendo, ma questo non cambia il nostro obiettivo: rendere Latina sempre più sostenibile con scelte nuove e innovative che migliorino la vita delle persone nel rispetto dell’ambiente”.