Mof, sequestrate cinque tonnellate di patate e altri prodotti non tracciabili

Sequestrate oggi al Mof di Fondi quattro tonnellate di patate e una tonnellata di altri prodotti ortofrutticoli.

I sigilli sono stato apposti nell’ambito di un servizio di controllo effettuato dai carabinieri forestali della stazione di Fondi, in collaborazione con i colleghi di Guidonia e Segni e dei militari della locale stazione dei carabinieri.

Le verifiche sono state effettuate presso dieci aziende operanti nel Mercato ortofrutticolo di Fondi per l’accertamento della tracciabilità delle produzioni ortofrutticole.

Per sette aziende sono stati adottati provvedimenti amministrativi per irregolarità nell’etichettatura dei prodotti, mentre altre due aziende sono state sanzionate, per un importo complessivo di 3.000 euro, per mancata tracciabilità dei prodotti.

Il sequestro di cinque tonnellate di prodotti è scattato proprio per la mancata tracciabilità.

