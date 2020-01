Rivoluzione Mondo Radio, la presentazione alla Feltrinelli di Latina

L’innovazione editoriale e tecnologica di Mondo Radio si presenta alla Feltrinelli di Latina. L’appuntamento è per domani, 24 gennaio, con inizio alle 16.30. L’incontro pubblico ha per titolo “La Radio oggi, tra innovazione e servizio”. Protagonista il polo radiofonico pontino alle prese con un importante percorso di innovazione editoriale e tecnologica per essere sempre più competitivo sul mercato.

In prima linea le emittenti del circuito Mondo Radio, che insieme ai consulenti della Financial & Capital Advisor di Latina, stanno sperimentando nuove soluzioni per rendere la radio locale sempre più adatta al pubblico di riferimento, sfruttando le piattaforme più innovative per acquisire nuove audience e nuovi investitori grazie alle forza del digitale.

L’esperienza di Mondo Radio è presente anche nel libro “Advanced Advisory” scritto dal manager pontino Leonardo Valle: e proprio delle innovazioni in ambito radiofonico si parlerà a partire dalle 18 e 30 presso libreria Feltrinelli, allestita in maniera speciale per l’occasione. Saranno presenti l’assessore alle attività produttive della Regione Lazio Paolo Orneli, il manager e autore Leonardo Valle, il consulente radiofonico e docente all’università Cattolica di Milano Claudio Astorri. Modera il giornalista Domenico Ippoliti.

“Un pomeriggio intenso di dibattito – fanno sapere gli organizzatori -, scambio di opinioni ed interviste che il polo radiofonico seguirà istante per istante grazie alla sua valida squadra di tecnici e giornalisti: un modo per portare l’informazione economica al centro dell’attenzione grazie alla presenza di molti imprenditori che in questi anni, anche da Latina, stanno scommettendo sull’innovazione per acquisire visibilità e quote di mercato a livello nazionale ed internazionale”.

