Molella, il comitato di frazione: “Pensilina ok, ma serve anche altro”

Bene la sistemazione della pensilina alla fermata dell’autobus a Molella, ma serve anche altro. Il comitato di frazione Molella, Mezzomonte, Palazzo, presieduto da Enzo Cestra, ringrazia il sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni per aver inviato una squadra di operai per riparare la struttura all’interno della quale è stata collocata anche una panchina, molto utile soprattutto alle persone anziane in attesa del mezzo di trasporto.

Cestra, che dà notizia anche della riparazione dell’impianto di illuminazione pubblica spento, commenta: “Qualcosa si muove. Ora attendiamo la Provincia di Latina e il sindaco di Sabaudia nel mettere in atto una serie di interventi non più prorogabili”. Il presidente del comitato elenca: spartitraffico in legno a margine del parcheggio i cui rifrangenti non esisto più e costituisce pericolo di notte lungo la Litoranea; il semaforo all’altezza del santuario Nistra Signora di Fatima danneggiato a seguito della caduta di un pino per via del maltempo; la segnaletica orizzontale e verticale in condizioni degradate.

“Facciamo appello a chi di dovere di intervenire con la massima urgenza al fine di mettere il tutto in sicurezza”, conclude Cestra.

