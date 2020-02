Formia, fissati i funerali di Francesco Bisecco

Sono stati fissati per domani alle 15.30 i funerali di Francesco Bisecco. Il 42enne di Minturno, che viveva a Formia, è morto nel tragico incidente stradale sull’autostrada A2, il 13 febbraio scorso.

La comunità si stringerà attorno alla famiglia dell’uomo nella chiesa di San Giovanni Battista, a Formia.

Sulla salma è stata effettuata l’autopsia per chiarire le cause della morte ed escludere ogni possibilità. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale di Cosenza, intervenuta sul posto e che sta svolgendo le indagini, il 42enne sarebbe caduto dal furgone in strada e investito da un tir. Il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto.

