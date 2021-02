Monoclonali, domani Sileri alla BSP Pharmaceutical

LATINA – Domani il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intorno alle 11 farà visita alla sede della Bsp Pharmaceuticals di Latina Scalo, azienda pontina leader nella produzione degli anticorpi monoclonali. Incontro significativo dopo che il febbraio è stato finalmente dato il via libera dall’Aifa (Agenzia italiana del Farmaco) all’utilizzo in Italia. Nell’occasione saranno resi noti i noti i dettagli sui contratti riguardo l’utilizzo degli anticorpi monoclonali in Italia.

Da tempo vengono esportati in America, Inghilterra, Ungheria, Francia, Israele e Germania. In Italia il ritardo è dovuto al confronto creatosi tra l’Ema e l’Aifa sull’efficacia di questa cura. Sulla questione è intervenuta La Cisl di Latina, che da tempo sostiene l’importanza dell’azienda pontina per il nostro Paese: “Oltre ad essere dotata di una possibile cura per i sintomi del Covid – dice Roberto Cecere segretario Generale della Cisl Latina – promette sviluppo per tutto il territorio. Se l’Italia non si muove saranno occupate tutte le linee di produzione. La nostra azione è rivolta alla città intera, dato che la cura riguarda tutte le persone che potenzialmente si potrebbero ammalare”. Cecere poi conclude: “Fortunatamente l’Aifa ha dato il via all’utilizzo del trattamento per il bene di tutti i cittadini. La produzione degli anticorpi alla BSP rappresenta una nota di merito per il nostro territorio, fiore all’occhiello nell’esportazione farmaceutica. Adesso anche i cittadini italiani e non solo quelli esteri potranno beneficiare dei suoi prodotti”.