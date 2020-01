Monte Cucca a Terracina, ok al nuovo progetto. In arrivo la gara europea

A più di sette anni dalla frana del Monte Cucca, che cagionò l’interdizione della ferrovia e la conseguente chiusura della stazione di Terracina, arriva la determina per il nuovo progetto di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il nuovo progetto si è reso necessario a seguito delle intervenute modifiche alle normative nazionali. Dopo aver espletato i molti passaggi burocratici e ottenuto tutti i pareri necessari, si è giunti all’approvazione del nuovo progetto, ultimo atto preliminare propedeutico all’indizione del bando di gara che avverrà in tempi brevissimi.

“Dopo l’aggiudicazione delle risorse della piattaforma Rendis, – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Caringi – l’approdo alla gara è stato caratterizzato da una serie di passaggi che hanno richiesto parecchio tempo, attesa protrattasi anche a causa delle novità normative che hanno costretto ad una revisione del progetto. Non dobbiamo dimenticare che si tratta della più imponente e costosa opera pubblica mai realizzata dal Comune di Terracina. Anche per questo motivo la procedura è complessa e farraginosa. Ma finalmente siamo giunti alla conclusione e tra pochi giorni partirà la gara europea. La mitigazione del rischio di quell’area e la sicurezza di abitazioni e infrastrutture costituiscono un obiettivo molto importante che desideriamo raggiungere al più presto. I benefici collaterali relativi alla linea ferroviaria Terracina-Fossanova – conclude Caringi – sono evidenti e in questi anni l’Amministrazione Comunale ha mantenuto un dialogo aperto con la Regione e RFI affinché, una volta terminato l’intervento, si possa cercare il ripristino della tratta ferroviaria. Mi preme ringraziare gli Uffici del Settore per il lavoro puntuale che hanno svolto”.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti