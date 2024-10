Monte San Biagio, sequestrata carrozzeria abusiva: operava senza autorizzazioni

Nei giorni scorsi, i militari del N.I.P.A.A.F del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina hanno sequestrato una carrozzeria nel Comune di Monte San Biagio per mancanza di titoli abilitativi.

La verifica ha rivelato che l’attività operava senza autorizzazione all’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e senza autorizzazione allo scarico dei rifiuti industriali, violando la normativa ambientale. Inoltre, la carrozzeria non aveva presentato la SCIA commerciale necessaria per l’inizio attività. Il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria.