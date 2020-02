Monti Lepini, presentata la Mappa del trekking: “Copre una lunga lacuna”

Sarà presentata domani, 28 febbraio, la Mappa del trekking dei Monti Lepini realizzata dalla Compagnia con la collaborazione del Club Alpino Italiano ed edita dalla casa editrice Il Lupo. L’appuntamento è a Segni , a partire dalle 17.30 all’interno della sala Pio XI.

Un’iniziativa importante, fortemente voluta dalla Compagnia dei Lepini, che ha raccolto centinaia di richieste e si è messa al lavoro per realizzare uno strumento aggiornato che mancava in questi territori da circa 20 anni e che colma una lacuna che per diverso tempo si sono trovati ad affrontare gli amanti delle passeggiate in montagna, spesso alla prese con problemi di connessione dati che non permettevano la geolocalizzazione tramite Gps.

Ad introdurre la presentazione della mappa sarà proprio il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, poi la parola passera al sindaco di Segni, Piero Cascioli, all’assessore all’Ambiente dello stesso Comune Renato Cacciotti, mentre poi si alterneranno nei loro interventi Federico Cerocchi, presidente della sezione di Latina del Cai, Carlo Coronati della Edizioni il Lupo, Giuliano Tallone, dirigente dell’Agenzia Regionale del Turismo, lo scrittore Alberto Osti Guerrazzi, il direttore della Direzione Capitale Naturale Regione Lazio, Vito Consoli, Amedeo Parente, presidente del Cai Regione Lazio, mentre le conclusioni saranno affidate ad Enrica Onorati, Assessore Ambiente e Politiche della Valorizzazione della Natura della Regione Lazio. Ai presenti sarà offerta in omaggio la Mappa del Trekking dei Lepini.